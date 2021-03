Lozzi | Parco degli Acquedotti | ecco progetto riqualificazione ingresso

Ultime Notizie dalla rete : Lozzi Parco

RomaToday

... è una vergogna che si tolga il lavoro a una famiglia per cementificare ", ha dichiarato, ... quando si decise di allargare ildi Tor Marancia ed estendere la zona verde. I volumi che ...Queste le parole di Monica, Presidente del Municipio VII e candidata Sindaco per Revoluzione Civica). "Non sono riusciti a scegliere in tempo tra il palazzetto dello sport e unsportivo ...Il Municipio VII ha progettato la riqualificazione dell'ingresso di viale Appio Claudio. Ass. Salvatore Vivace: "Offriremo un accesso all'altezza dei maestosi Acquedotti" ...