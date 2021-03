LIVE MotoGP, GP Qatar in DIRETTA: sontuosa Aprilia, al comando Aleix Espargarò! (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE PROVE LIBERE F1 ALLE 12.30 E 16.00 – DIRETTA LIVE MOTO2 – DIRETTA LIVE MOTO3 18.24 Jack Miller (Ducati) sale in seconda posizione, ma a ben 0.436 da Espargarò. 3° Rins con la Suzuki a 0.478. 4° Bagnaia a 0.614, 12° Valentino Rossi a 1?366, 13° Morbidelli a 1?443. 18.23 Rispetto al passato, Aleix Espargarò sta inanellando una serie di giri molto interessanti! Che Aprilia! Sembra diventata competitiva anche sul passo! 18.22 Ricordiamo che Morbidelli, a differenza degli avversari, sta utilizzando una gomma soft all’anteriore e media al posteriore. 18.20 Morbidelli risale in decima posizione, ma sembra un altro pilota rispetto a quello delle FP1. E’ cambiato tutto, le ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROVE LIBERE F1 ALLE 12.30 E 16.00 –MOTO2 –MOTO3 18.24 Jack Miller (Ducati) sale in seconda posizione, ma a ben 0.436 da Espargarò. 3° Rins con la Suzuki a 0.478. 4° Bagnaia a 0.614, 12° Valentino Rossi a 1?366, 13° Morbidelli a 1?443. 18.23 Rispetto al passato,Espargarò sta inanellando una serie di giri molto interessanti! Che! Sembra diventata competitiva anche sul passo! 18.22 Ricordiamo che Morbidelli, a differenza degli avversari, sta utilizzando una gomma soft all’anteriore e media al posteriore. 18.20 Morbidelli risale in decima posizione, ma sembra un altro pilota rispetto a quello delle FP1. E’ cambiato tutto, le ...

