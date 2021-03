Juventus, finalmente una “Joya”: Dybala presto in campo (Di venerdì 26 marzo 2021) Arrivano buone notizie per la Juventus e per Paulo Dybala. Il calciatore argentino procede col recupero dall'infortunio al legamento collaterale mediale e potrebbe presto tornare a disposizione di Andrea Pirlo.Come conferma gianlucadimarzio.com, per la Joya ci sarebbero stati miglioramenti tangibili nelle ultime settimane e un ritorno a pieno regime nel gruppo Juventus potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Dybala non sente più dolore e dopo essersi consultato a Barcellona con Ramon Cugat sembra essere prossimo a rientro. Dopo la sosta l'attaccante potrebbe finalmente rivedere il campo e dare una mano alla Vecchia Signora per "il sogno rimonta scudetto"...caption id="attachment 1078095" align="alignnone" width="594" Juventus ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Arrivano buone notizie per lae per Paulo. Il calciatore argentino procede col recupero dall'infortunio al legamento collaterale mediale e potrebbetornare a disposizione di Andrea Pirlo.Come conferma gianlucadimarzio.com, per laci sarebbero stati miglioramenti tangibili nelle ultime settimane e un ritorno a pieno regime nel gruppopotrebbe avvenire già nelle prossime ore.non sente più dolore e dopo essersi consultato a Barcellona con Ramon Cugat sembra essere prossimo a rientro. Dopo la sosta l'attaccante potrebberivedere ile dare una mano alla Vecchia Signora per "il sogno rimonta scudetto"...caption id="attachment 1078095" align="alignnone" width="594"...

