Juve, Pinsoglio racconta Ronaldo: “Non è un divo, in allenamento segna sempre su punizione” (Di venerdì 26 marzo 2021) Carlo Pinsoglio e l’amicizia con Cristiano Ronaldo. Il terzo portiere della Juventus ha rilasciato una curiosa intervista a TuttoSport in cui ha raccontato il fenomeno portoghese visto dagli occhi di chi lo osserva tutti giorni nella quotidianità della Continassa. “È un ragazzo semplice, non è un divo – ha spiegato Pinsoglio -. CR7 è tranquillo, gli piace ridere e scherzare. In allenamento tira le punizioni e fa sempre gol. Poi non saprei dire perché non segni da fermo in partita, probabilmente ha anche un po’ di sfortuna“. Pinsoglio è poi sceso nel dettaglio del rapporto con l’ex Real, raccontando la genesi del loro rapporto. “È nato subito quando si fermava a tirare in porta, è una bellissima amicizia. Mi prendono ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Carloe l’amicizia con Cristiano. Il terzo portiere dellantus ha rilasciato una curiosa intervista a TuttoSport in cui hato il fenomeno portoghese visto dagli occhi di chi lo osserva tutti giorni nella quotidianità della Continassa. “È un ragazzo semplice, non è un– ha spiegato-. CR7 è tranquillo, gli piace ridere e scherzare. Intira le punizioni e fagol. Poi non saprei dire perché non segni da fermo in partita, probabilmente ha anche un po’ di sfortuna“.è poi sceso nel dettaglio del rapporto con l’ex Real,ndo la genesi del loro rapporto. “È nato subito quando si fermava a tirare in porta, è una bellissima amicizia. Mi prendono ...

