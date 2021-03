In casa un chilo di hashish, cocaina e denaro: spacciatore arrestato a Pognano (Di venerdì 26 marzo 2021) Venerdì mattina i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto un 59enne originario del Marocco, residente a Pognano poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish e di una discreta quantità di cocaina. I militari della Stazione di Verdello, congiuntamente al personale della Polizia Locale dell’Associazione di comuni di Spirano e Pognano, coadiuvati per la specifica attività dall’unità cinofila e da personale della Polizia Locale di Treviglio, a seguito di una mirata indagine hanno dato corso alla perquisizione della sua abitazione in cui sono stati rinvenuti quasi 50 grammi di cocaina nastrati sotto una sedia, 9 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo, tutti celati ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) Venerdì mattina i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto un 59enne originario del Marocco, residente apoiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo die di una discreta quantità di. I militari della Stazione di Verdello, congiuntamente al personale della Polizia Locale dell’Associazione di comuni di Spirano e, coadiuvati per la specifica attività dall’unità cinofila e da personale della Polizia Locale di Treviglio, a seguito di una mirata indagine hanno dato corso alla perquisizione della sua abitazione in cui sono stati rinvenuti quasi 50 grammi dinastrati sotto una sedia, 9 panetti diper un peso complessivo di un, tutti celati ...

parideapologist : @xattorneyx a marzo 2020 è iniziato il lockdown e personalmente ricordo che avevo messo su qualche chilo in quel pe… - LivornoPress : 1 chilo di droga nascosto in ogni angolo della casa . Arrestato spacciatore 63 - ParmaDaily : Fontevivo: 40enne ai domiciliari per droga, teneva in casa circa mezzo chilo di stupefacenti vari - oltrefano : #Fossombrone, oltre mezzo chilo di droga in casa. In due fermati dai carabinieri - cinnamonmarti_ : ho chiamato 5 pasticcerie e nessuna che faccia una colomba artigianale da mezzo chilo ?????? c'è gente che vive in 2-… -