Il valore del disaccordo lungo la via della conoscenza (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo scoppio della pandemia di Covid-19 ha reso ancor più impegnativa la partenza verso l'infinito campo della conoscenza dei giovani viandanti alla ventura, liberi pensatori, che indossano l'abito cucito dall'ignoranza creativa. Essi devono fronteggiare l'ostilità del pensiero di gruppo – il pensiero dominante – messo a punto dagli arcigni conformisti. Costoro sostengono che va bandita in quanto portatrice di errore la libertà di espressione dei bastian contrari, coloro che esprimono opinioni opposte al pensiero conformista dominante. Non si ammette il valore del disaccordo che consiste nel sollecitare il riesame delle proprie certezze. Non si riconosce che, se mai risultassero errati, i punti di vista non conformisti avrebbero, comunque, il merito di rafforzare quella che si ritiene essere la verità.

