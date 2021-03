Ghost of Tsushima: il celebre videogame diventa un film (Di venerdì 26 marzo 2021) Ghost of Tsushima, torna il Ronin errante per tutti gli amanti dell’antica tradizione giapponese, e non solo. Questa volta però non servirà più il joypad, sì Sony ha annunciato la produzione di un film incentrato proprio sulle vicende del nostro Ronin. Ghost of Tsushima la produzione Continua l’espansione di PlayStation verso altri settori dell’intrattenimento digitale, dopo la serie TV The Last of us o il film di Uncharted. Sony Pictures e PlayStation Productions hanno annunciato la produzione del film di Ghost of Tsushima. Il celebre gioco d’azione open-world in esclusiva PlayStation, con 6.5 milioni di copie vendute dal lancio, diventerà un lungometraggio con alla regia Chad Stahelski, già responsabile della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)of, torna il Ronin errante per tutti gli amanti dell’antica tradizione giapponese, e non solo. Questa volta però non servirà più il joypad, sì Sony ha annunciato la produzione di unincentrato proprio sulle vicende del nostro Ronin.ofla produzione Continua l’espansione di PlayStation verso altri settori dell’intrattenimento digitale, dopo la serie TV The Last of us o ildi Uncharted. Sony Pictures e PlayStation Productions hanno annunciato la produzione deldiof. Ilgioco d’azione open-world in esclusiva PlayStation, con 6.5 milioni di copie vendute dal lancio, diventerà un lungometraggio con alla regia Chad Stahelski, già responsabile della ...

