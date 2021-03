Germania, Spahn: “Sistema sanitario forse al limite a metà aprile”. Crescono i contagi: oltre 21mila (Di venerdì 26 marzo 2021) Da lunedì chiunque arriva in areo dovrà mostrare il tampone negativo effettuato prima della partenza e verranno intensificati i controlli per i viaggiatori in arrivo dalla Francia, con “test obbligatori” e “controlli a campione”. La Germania introduce misure più severe per cercare di contenere la diffusione del contagio, che continua ad avanzare: stando al Robert Koch Institut, in 24 ore sono state rilevate 21.573 nuove infezioni e 183 nuovi decessi. La settimana scorsa i dati erano di 17.482 contagi e 126 morti. Il ministro della Salute Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino, ha evidenziato ancora una volta – come già ha fatto Angela Merkel – che “l’azione delle varianti rende la situazione particolarmente pericolosa” e ha paventato la possibilità che a questo ritmo di crescita dei contagi la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Da lunedì chiunque arriva in areo dovrà mostrare il tampone negativo effettuato prima della partenza e verranno intensificati i controlli per i viaggiatori in arrivo dalla Francia, con “test obbligatori” e “controlli a campione”. Laintroduce misure più severe per cercare di contenere la diffusione delo, che continua ad avanzare: stando al Robert Koch Institut, in 24 ore sono state rilevate 21.573 nuove infezioni e 183 nuovi decessi. La settimana scorsa i dati erano di 17.482e 126 morti. Il ministro della Salute Jens, in conferenza stampa a Berlino, ha evidenziato ancora una volta – come già ha fatto Angela Merkel – che “l’azione delle varianti rende la situazione particolarmente pericolosa” e ha paventato la possibilità che a questo ritmo di crescita deila ...

Advertising

fattoquotidiano : Germania, lo scandalo mascherine si allarga: “Il ministero della Salute guidato da Spahn ha acquistato Ffp2 dalla s… - fattoquotidiano : Germania, Spahn: “Sistema sanitario forse al limite a metà aprile”. Crescono i contagi: oltre 21mila - mariamodeo : RT @mastrobradipo: #spahn la regola per le compagnie aeree che portano viaggiatori in #germania sarà, da domenica, chi non ha un test negat… - MatteoMarchini5 : Germania, Spahn: “Sistema sanitario forse al limite a metà aprile”. Crescono i contagi: oltre 21mila - Angela3v999 : RT @mastrobradipo: #spahn la regola per le compagnie aeree che portano viaggiatori in #germania sarà, da domenica, chi non ha un test negat… -