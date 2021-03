Firenze sciopero tpl: adesione altissima (85%), tramvia piena zeppa di passeggeri (Di venerdì 26 marzo 2021) A livello regionale l'adesione allo sciopero sta oltre l'85%, con punte sopra il 90% in Ataf, Linea, Gest, Busitalia, dice la Cgil L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 marzo 2021) A livello regionale l'allosta oltre l'85%, con punte sopra il 90% in Ataf, Linea, Gest, Busitalia, dice la Cgil L'articolo proviene daPost.

Advertising

TgrRaiToscana : Giornata di mobilitazione in Toscana. Sciopero del Trasporto pubblico locale, dei #Riders e dei tassisti. In centr… - FirenzePost : Firenze sciopero tpl: adesione altissima (85%), tramvia piena zeppa di passeggeri - CgilProvLivorno : RT @cgiltoscana: ?? 'Vogliamo essere rispettati come lavoratori ma soprattutto come persone': la voce dei #rider nel giorno dello sciopero d… - CgilFirenze : Sciopero del trasporto pubblico, adesione in Toscana oltre l’80%, #Firenze oltre il 90%. Masini (Filt Cgil): “Rinno… - DianaCavalcoli : RT @rquerze: Rider in piazza da Milano a Firenze, Torino e Napoli: «Sciopero delle consegne, non fate ordini» -