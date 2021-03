Draghi, da riserva della Repubblica a riserva dell'Unione (Di venerdì 26 marzo 2021) E all’improvviso, in sessanta minuti netti alla sua seconda conferenza stampa da presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi smise di dire noi, noi italiani, noi il governo, noi il governo, noi i ministri e le regioni, e disse “io”: “io ho detto”. È stato quando, in sessanta minuti netti di interrogativi sui vaccini, i ritmi di vaccinazione, i tipi di vaccinazione, nel trascolorare di regioni gialle, arancioni, arancioni rafforzate che diventavano rosse, e rosse che passavano ad arancione, tra scuole primarie e secondarie che si aprivano e chiudevano, s’è alzato un unico giornalista - tedesco, del quotidiano finanziario Handesblatt- che ha chiesto: scusi, ma ieri non c’è stato il Consiglio europeo, non avete parlato di euro ed eurobond, che ne sarà dei titoli comuni europei? In fondo, l’incontro con i giornalisti era stato fissato in agenda proprio per dar conto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) E all’improvviso, in sessanta minuti netti alla sua seconda conferenza stampa da presidente del Consiglio italiano, Mariosmise di dire noi, noi italiani, noi il governo, noi il governo, noi i ministri e le regioni, e disse “io”: “io ho detto”. È stato quando, in sessanta minuti netti di interrogativi sui vaccini, i ritmi di vaccinazione, i tipi di vaccinazione, nel trascolorare di regioni gialle, arancioni, arancioni rafforzate che diventavano rosse, e rosse che passavano ad arancione, tra scuole primarie e secondarie che si aprivano e chiudevano, s’è alzato un unico giornalista - tedesco, del quotidiano finanziario Handesblatt- che ha chiesto: scusi, ma ieri non c’è stato il Consiglio europeo, non avete parlato di euro ed eurobond, che ne sarà dei titoli comuni europei? In fondo, l’incontro con i giornalisti era stato fissato in agenda proprio per dar conto ...

