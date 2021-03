Diritti Tv | Lega A | assegnati a Dazn per prossimo triennio**

(Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Ladi serie A, riunita in Assemblea, ha assegnato i diritti tv domestici per il massimo campionato per iltriennio a, a quanto apprende l’Adnkronos. A favore dell’offerta disi sono espressi 16 club, contro quattro. Il quorum necessario era a 14. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - MonicaCirinna : La #Lega dovrebbe sapere che il parlamento è sovrano e su questo non ci sono vincoli di maggioranza. Si incardini… - carlogubi : L'associazione a delinquere legalizzata nota come 'Lega Nord' chiama 'cittadinanza regalata' il riconoscimento di d… - LucaSince1982 : RT @GoalItalia: ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - gensou_4 : RT @GoalItalia: ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? -

Ultime Notizie dalla rete : **Diritti Lega

Nella giornata di oggi, venerdì 26 marzo, si terrà l'ultima assemblea diche decreterà l'emittente televisiva vincitrice per l'assegnazione deiTV della Serie A per il triennio 2021 - ...Senza fare il tifo, penso che verranno dati idomestici a DAZN. Ieri in commissione si è ... Canale? Se si fa, non so chi lo fa. Stanno ancora parlando della produzione delle partite. Sotto ...Sarà il broadcaster inglese ad avere il pacchetto per trasmettere tutte le partite nel triennio 2022-24 La Lega Serie A ha assegnato a DAZN i diritti TV per i campionati dal 2021 a 2024. La piattaform ...La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio (2021-2024) a Dazn. A favore dell’offerta di Dazn hanno votato 16 club, contro quattro (Sampdoria, Genoa, Crotone, Sassuolo ...