Diritti tv, adesso è ufficiale: la Serie A a DAZN, vittoria per 16-4 (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ arrivata la svolta sul fronte dei Diritti tv per il campionato di Serie A che sono stati assegnati a DAZN per il triennio 2021-2024, superata la concorrenza di Sky. E’ quanto è stato deciso all’assemblea dei club, il risultato finale è stato 16-4. Nel dettaglio DAZN si è assicurata i pacchetti 1 e 3 per una cifra di 840 milioni di euro a stagione, trasmetterà 7 gare a giornata in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva. Sono stati quattro i voti contrari, si tratta di: Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo. Per quanto riguarda il pacchetto 2 le tre partite in co-esclusiva dovrebbero andare a Sky. DAZN ha sempre contato su uno zoccolo duro formato da Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta, Verona, Udinese, Parma e Milan. A queste si sono aggiunte Torino, Roma, Bologna, Spezia, Cagliari e ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ arrivata la svolta sul fronte deitv per il campionato diA che sono stati assegnati aper il triennio 2021-2024, superata la concorrenza di Sky. E’ quanto è stato deciso all’assemblea dei club, il risultato finale è stato 16-4. Nel dettagliosi è assicurata i pacchetti 1 e 3 per una cifra di 840 milioni di euro a stagione, trasmetterà 7 gare a giornata in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva. Sono stati quattro i voti contrari, si tratta di: Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo. Per quanto riguarda il pacchetto 2 le tre partite in co-esclusiva dovrebbero andare a Sky.ha sempre contato su uno zoccolo duro formato da Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta, Verona, Udinese, Parma e Milan. A queste si sono aggiunte Torino, Roma, Bologna, Spezia, Cagliari e ...

