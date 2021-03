Covid, Vaticano vaccinerà 1.200 poveri nella Settimana Santa (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Vaticano vaccinerà 1.200 poveri nella Settimana Santa. Per dare concretezza ai diversi appelli di Papa Francesco perché nessuno venga escluso dalla campagna vaccinale anti Covid-19, l’Elemosineria Apostolica si rende nuovamente prossima alle persone più fragili e vulnerabili. “Nell’imminenza della Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore, e precisamente durante la Settimana Santa, altre dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, acquistate dalla Santa Sede e offerte dall’Ospedale Lazzaro Spallanzani, tramite la Commissione Vaticana Covid-19, saranno destinate alla vaccinazione di 1.200 persone tra le più povere ed emarginate, e che sono per la loro condizione le più esposte al virus”. Lo fa sapere ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Il1.200. Per dare concretezza ai diversi appelli di Papa Francesco perché nessuno venga escluso dalla campagna vaccinale anti-19, l’Elemosineria Apostolica si rende nuovamente prossima alle persone più fragili e vulnerabili. “Nell’imminenza della Domenica di Pasqua – Risurrezione del Signore, e precisamente durante la, altre dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, acquistate dallaSede e offerte dall’Ospedale Lazzaro Spallanzani, tramite la Commissione Vaticana-19, saranno destinate alla vaccinazione di 1.200 persone tra le più povere ed emarginate, e che sono per la loro condizione le più esposte al virus”. Lo fa sapere ...

Vaticano - vescovi Usa contro Pfizer/ "Stop profitti su vaccini, bloccare prezzo fiale" ...lo sviluppo della ricerca in grado di portare in pochissimi mesi un vaccino innovativo (a mRna) che possa combattere efficacemente il Covid - 19 . In definitiva, la campagna sostenuta dal Vaticano ...

_la Penitenzieria apostolica lancia un 'vaccino sospeso' per i più vulnerabili 'Nel mese di gennaio scorso, quando è iniziata in Vaticano la campagna vaccinale anti Covid[1]19, Papa Francesco ha voluto che tra le prime persone vaccinate ci fossero oltre venticinque poveri, in ...

1200 poveri saranno vaccinati durante la Settimana Santa L’Elemosineria Apostolica si rende nuovamente prossima alle persone più fragili e vulnerabili. Durante la Settimana Santa, altre dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, acquistate dalla Santa Sede e offerte ...

