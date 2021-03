Covid | le news Oggi la cabina di regia sui cambi colore per la prossima settimana LIVE

(Di venerdì 26 marzo 2021) Alle 12 la riunione dei tecnici sugli eventualidiper lae il nuovo Decreto Legge. Sul tavolo le riaperture dopo Pasqua. Resta da sciogliere il nodo scuola, ma prende corpo l'ipotesi di un ritorno in classe. Il ministro Bianchi pensa a test rapidi negli istituti per monitorare i contagi. Vaccini al centro del Consiglio Europeo, "AstraZeneca rispetti gli impegni presi o niente export" dice la Von Der Leyen. "I cittadini si sentono ingannati" - rilancia Draghi

Istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno delle grandi imprese temporaneamente in crisi a causa dell'emergenza, che consente di ...La stima che fanno al Policlinico, però, è che le dosi residue di vaccini contro ila fine giornata non supereranno il numero di cinque. Anche al Galliera si è scelto di individuare tre ...FIAMM è sempre al fianco della filiera: omaggiate 1.500 mascherine FFP2 certificate CE alle sue agenzia di vendita. Fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, FIAMM Energy T ...Emergenza Coronavirus a Torre Annunziata. Sono 7 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 134 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta al 5,22 per cento.