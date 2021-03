Chiara Ferragni | tutta la verità sulla nascita di Vittoria | “Secondo voi io mi trucco per andare a partorire? Ecco come è andata davvero”

(Di venerdì 26 marzo 2021)e la piccolasi stanno godendo il primo giorno a casa, tra le coccole con papà Fedez e con il fratellino Leone, il primogenito comprensibilmente geloso della new entry. Intanto l’imprenditrice digitale da 23 milioni di follower è tornata a parlare del parto nelle proprie Instagram Story, per fare chiarezza su un dettaglio a cui tutti avevano fatto caso. “Stavo leggendo un po’ dei vostri commenti però ragazzi..voi io miper?“, ha esordito lei. Poi ha spiegato: “Stavo facendo un lavoro lunedì pomeriggio, verso le sei.. alle nove ho cominciato ad avere delle contrazioni e il mio dottore mi ha detto dilì subito, quindi non è che mi sono messa a struccarmi etc. Sono...

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - Linkiesta : Prolegomeni sonciniani alle verità fondamentali di Chiara Ferragni sui mariti. Il punto non è avere un compagno ch… - lauraajus : RT @giallatantogaia: chiara ferragni partorisce e sembra sia andata una giornata alla spa io mi sveglio da un sonno di 12 ore e sembra che… - ti_calmi : Sto leggendo talmente tante stronzate di persone evidentemente frustrate e invidiose sul parto di Chiara Ferragni c… -

racconta il parto: 'Vi spiego anche perché ero truccata!'. L'imprenditrice digitale, dopo qualche giorno la nascita della piccola Vittoria, ha raccontato tuttoè senza ...e Fedez sono diventati genitori per la seconda volta: il 23 marzo hanno dato il benvenuto alla piccola Vittoria Luciae non potrebbero essere più felici. Dopo aver dato l'...