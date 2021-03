Cantalamessa | “Cosa vuol dire conoscere Gesù?”

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’avvicinamento alla Settimana Santa e al Triduo Pasquale spinge a una riflessione più profonda sulla persona die sul rapporto personale con Lui. Nel corso dell’ultima predica di Quaresima, il cardinale Ranieroha tratto spunto dagli Atti degli Apostoli (At 25,13-22). Questo passo offre “un dettaglio in cui è riassunta una storia di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cantalamessa Cosa

La Luce di Maria

... il cardinale Ranieroha suggerito di stare in guardia nella terza predica di ... probabilmente ? ha fatto presente il predicatore ? vuol dire che non ha ancora scopertosignifica ...... il cardinale Ranieroha suggerito di stare in guardia nella terza predica di ... probabilmente - ha fatto presente il predicatore - vuol dire che non ha ancora scopertosignifica ...L’avvicinamento alla Settimana Santa spinge a una riflessione più profonda sulla persona di Gesù e sul rapporto personale con Lui.L’amore lo rende una cosa sola con la roccia che è Cristo”. L’apostolo Paolo – chiosa Cantalamessa – nella seconda lettera ai Corinzi, “passa in rassegna tutte le prove attraversate, constata che ...