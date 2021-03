Calciomercato Roma, Friedkin e Pinto pronti alla rivoluzione: colpo dal PSG (Di venerdì 26 marzo 2021) Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'ultimo nome porta ad Alphonse Areola: il francese classe '91 è in prestito al Fulham dal PSG. Fa parte della scuderia di Raiola ed è in scadenza 2023. Non ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 marzo 2021) Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'ultimo nome porta ad Alphonse Areola: il francese classe '91 è in prestito al Fulham dal PSG. Fa parte della scuderia di Raiola ed è in scadenza 2023. Non ...

Advertising

milansette : Il Messaggero - Futuro Belotti: Milan in prima fila, sul Gallo anche Roma e Napoli - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Il Messaggero - Futuro Belotti: Milan in prima fila, sul Gallo anche Roma e Napoli - sportli26181512 : Il Messaggero - Futuro Belotti: Milan in prima fila, sul Gallo anche Roma e Napoli: Quale sarà il futuro di Andrea… - romaforever_it : Calciomercato Roma, i prestiti: flop Under e Kluivert, Florenzi ok col Psg. Mistero Bianda - ildpaa : RT @MilanNewsit: Il Messaggero - Futuro Belotti: Milan in prima fila, sul Gallo anche Roma e Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma Calciomercato Roma, Friedkin e Pinto pronti alla rivoluzione: colpo dal PSG La Roma guarda al prossimo portiere viste le prestazioni di Pau Lopez e l'età avanzata di Mirante: l'ultimo nome arriva dal PSG La Roma è alle prese con la possibile rivoluzione in estate. Tanto dipenderà ovviamente dall'allenatore, che a questo punto difficilmente sarà Paulo Fonseca. I giallorossi dopo il ko col Napoli si sono ...

Roma, è spaccatura sul prossimo allenatore Come è già successo in passato, all'interno della Roma ci sono varie fazioni. Da una parte c'è la corrente 'italiana' che spinge per un tecnico navigato, con esperienza nel campionato italiano ma ...

Roma, nel piano per l'attacco spunta Belotti. Ma il Milan... Calciomercato.com La nazionale di calcio torna alla Sardegna Arena CAGLIARI. La Nazionale torna a Cagliari: venerdì 28 maggio gli Azzurri affronteranno San Marino alla Sardegna Arena, in un'amichevole di preparazione al campionato Europeo, in programma dall'11 giugno ...

Diritti Tv: il Verona vota per Dazn, arriva il sì Dove vedremo il calcio nei prossimi anni? Probabilmente solo per via digitale visto che Dazn, la piattaforma sbarcata in Italia due anni fa, è ...

Laguarda al prossimo portiere viste le prestazioni di Pau Lopez e l'età avanzata di Mirante: l'ultimo nome arriva dal PSG Laè alle prese con la possibile rivoluzione in estate. Tanto dipenderà ovviamente dall'allenatore, che a questo punto difficilmente sarà Paulo Fonseca. I giallorossi dopo il ko col Napoli si sono ...Come è già successo in passato, all'interno dellaci sono varie fazioni. Da una parte c'è la corrente 'italiana' che spinge per un tecnico navigato, con esperienza nel campionato italiano ma ...CAGLIARI. La Nazionale torna a Cagliari: venerdì 28 maggio gli Azzurri affronteranno San Marino alla Sardegna Arena, in un'amichevole di preparazione al campionato Europeo, in programma dall'11 giugno ...Dove vedremo il calcio nei prossimi anni? Probabilmente solo per via digitale visto che Dazn, la piattaforma sbarcata in Italia due anni fa, è ...