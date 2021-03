Barbara D’Urso ha una storia col visconte Guglielmotti?

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) Voci di corridoio dicono cheabbia unad’amore con il. Ilavrebbe infatti rivelato che: “Ci siamo incontrati quando eravamo single, abbiamo avuto un interesse reciproco a conoscerci. Confesso che è stato un momento bello”. Queste le parole delcirca la sua frequentazione con la presentatrice. Poi, però, puntualizza: “A un certo punto abbiamo dovuto decidere se trasformare il nostro rapporto in un grande amore o in un rapporto d’amicizia, e abbiamo scelto l’amicizia. Siamo due persone che in un rapporto d’amicizia sono perfette, ma che in qualsiasi altro tipo di legame probabilmente non lo sarebbero state. Non lo sapremo mai”. Tuttavia, la, di recente, parlando della vita ...