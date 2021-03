Autocertificazione, dichiara il falso ma viene assolto: il motivo (Di venerdì 26 marzo 2021) A Milano un 24enne è stato assolto dal giudice dopo aver dichiarato il falso nell’Autocertificazione durante un controllo delle forze dell’ordine: la sentenza sta facendo discutere. Credit: Emanuele Cremaschi/Getty ImagesNell’ultimo anno l’Autocertificazione è divenuta imprescindibile per giustificare i propri spostamenti nelle aree interessate dall’emergenza Covid. Nel momento in cui un cittadino consegna il documento alle forze dell’ordine si assume la responsabilità civile e penale di quanto compilato. Falsificare l’Autocertificazione è un reato vero e proprio (con riferimento all’articolo 495 del Codice penale) da cui può derivare, oltre a una multa salata, una denuncia per falso in attestazione e dichiarazioni mendaci. Il rischio ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 marzo 2021) A Milano un 24enne è statodal giudice dopo averto ilnell’durante un controllo delle forze dell’ordine: la sentenza sta facendo discutere. Credit: Emanuele Cremaschi/Getty ImagesNell’ultimo anno l’è divenuta imprescindibile per giustificare i propri spostamenti nelle aree interessate dall’emergenza Covid. Nel momento in cui un cittadino consegna il documento alle forze dell’ordine si assume la responsabilità civile e penale di quanto compilato. Falsificare l’è un reato vero e proprio (con riferimento all’articolo 495 del Codice penale) da cui può derivare, oltre a una multa salata, una denuncia perin attestazione ezioni mendaci. Il rischio ...

