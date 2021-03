Zte-Fastweb | il Copasir applaude lo stop di Draghi

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il primo golden power del governo di Mariocala sulla testa dell’azienda cinese Zte con unoalla fornitura di 5G a. E ilringrazia. Su twitter due esponenti del comitato parlamentare di controllo dei Servizi commentano la notizia riportata da Formiche.net: Palazzo Chigi ha esercitato i poteri speciali “con prescrizioni” per la fornitura di tecnologia CPE 5G da parte di Zte e della taiwanese Askey all’azienda italiana guidata dall’Ad Alberto Calcagno. “La decisione del governo(come in passato del governo Conte) è rispettosa delle conclusioni unanimi delsul 5G che aveva chiesto al governo anche di valutare l’esclusione delle aziende cinesi”, cinguetta Elio Vito, deputato di Forza Italia e componente di lunga data del. ...

Il Governo, come previsto dalla norma, ha esercitato i poteri speciali su un contratto di fornitura di tecnologie 5G da parte di. Palazzo Chigi ha fissato prescrizioni al progetto che procede. Il Governo Draghi due settimane fa ha esercitato i poteri speciali del golden power sull'acquisto da parte didi ......Pro 5G Huawei P40 5G Huawei P40 Lite 5G Huawei Mate 20 X 5G Huawei Mate Xs Huawei Mate 40 Pro...Tweet Giuseppe Ricchiari VIA Notizie Relazionate 5G Tariffe Virtuali Android Vodafone e...Il Governo, come previsto dalla norma, ha esercitato i poteri speciali sulla fornitura di tecnologie 5G da parte di ZTE a Fastweb.Golden power del governo "con prescrizioni" per l'acquisto di tecnologia 5G di Fastweb dalla cinese Zte e dalla taiwanese Askey. È il secondo stop per l'azienda italiana e il primo del governo Draghi, ...