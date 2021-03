Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 marzo 2021)25 MARZOORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI FERENTINO, SULLA CORSIA DI IMMISSIONE SULL’A1NAPOLI. RIAPERTO IL TRATTO CHE IMMETTE PROPRIO SULL’AUTOSTRADA IN PROSSIMITÀ DELLA ROTATORIA. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE TRAFFICO SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE STESSA SITUAZIONE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO DOVE LA CIRCONE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE E SENZA PARTICOLARI CRITICITA’ CAMBIAMO ARGOMENTO CONFERMATO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE INDETTO PER DOMANI, VENERDÌ 26 MARZO, SONO A RISCHIO BUS, METRO, TRAM E TRENI. RESTANO COMUNQUE GARANTITE LE FASCE ...