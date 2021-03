Vaccino COVID-19 AstraZeneca – Aggiornamento sulla valutazione in corso dei casi con eventi tromboembolici (Di giovedì 25 marzo 2021) La scorsa settimana, il comitato per la sicurezza dell’EMA (PRAC) ha concluso la sua revisione preliminare dei casi di insorgenza di trombi nelle persone vaccinate con il Vaccino COVID-19 AstraZeneca, inclusi casi molto rari di trombi insolitamente associati a un basso numero di piastrine. Il comitato ha confermato che il Vaccino non è associato ad un aumento del rischio complessivo di trombi e che i benefici del Vaccino nel combattere la minaccia ancora diffusa del COVID-19 continuano a superare il rischio di effetti indesiderati. Il comitato ha raccomandato un Aggiornamento delle informazioni sul prodotto del Vaccino per aggiungere maggiori informazioni e consigli per gli operatori sanitari ed il pubblico. Le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) La scorsa settimana, il comitato per la sicurezza dell’EMA (PRAC) ha concluso la sua revisione preliminare deidi insorgenza di trombi nelle persone vaccinate con il-19, inclusimolto rari di trombi insolitamente associati a un basso numero di piastrine. Il comitato ha confermato che ilnon è associato ad un aumento del rischio complessivo di trombi e che i benefici delnel combattere la minaccia ancora diffusa del-19 continuano a superare il rischio di effetti indesiderati. Il comitato ha raccomandato undelle informazioni sul prodotto delper aggiungere maggiori informazioni e consigli per gli operatori sanitari ed il pubblico. Le ...

