Uomini e donne, Alessandro tra Maria Tona e Federica, chi sarà la preferita? (Di giovedì 25 marzo 2021) Oggi 25 marzo é andato in onda il penultimo appuntamento settimanale di Uomini e donne dove abbiamo assistito ad una accesa discussione tra Alessandro e Maria Tona, dopo che il cavaliere ha confessato di aver baciato Federica. Samantha e Roberto hanno chiuso in malo modo, mentre Giacomo è uscito per la prima volta con Olga. Roberto e Samantha si confrontano, lui abbandona U&D Nella puntata di oggi non si è parlato di Gemma. Ad inizio puntata, Samantha Curcio ha avuto un confronto con Roberto, il corteggiatore assente nelle ultime puntate per motivi di salute. Tra i due è evidente che non sia scattato il feeling, tanto che il corteggiatore ha accusato la tronista di averlo preso in giro. Secondo Roberto infatti, l'interesse di Samantha per lui 'è pari a zero'. Poi è uscito stizzito ...

