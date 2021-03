Uccise la compagna | poi a Chi l' ha visto? parlò della sua scomparsa Condannato all' ergastolo

(Di giovedì 25 marzo 2021) La Corte d’Assise di Trapani, presieduta da Enzo Agate (a latere Franco Messina), haall’il salemitano Vincenzo Caradonna, 48 anni, accusato dell’omicidioAngela Stefani, il cui cadavere non fu ritrovato, avvenuto nel gennaio 2019 a Salemi. La Corte ha accolto la richiesta del pubblico ministero Antonella Trainito, escludendo che Caradonna fosse meritevoleconcessione di alcuna attenuante, nonché ritenendo che l’imputato fosse capace di intendere e di volere. L’uomo era intervenuto a “Chi l’ha?”, che si era occupatodi Angela. “Non faccio nessun appello, anzi è anche meglio che non torna” aveva dichiarato ai microfonitrasmissione di RaiTre.Le indagini sono state ...

L'uomo è accusato dell'omicidio dellaAngela Stefani, il cui cadavere non venne mai ... secondo la sentenza,barbaramente la sua convivente tra le mura domestiche . Nello specifico, la ...... 48 anni, accusato dell'omicidio dellaAngela Stefani, il cui cadavere non fu ritrovato, ... secondo la sentenza,barbaramente la sua convivente tra le mura domestiche. Nella fase delle ..."Non faccio nessun appello, anzi è anche meglio che non torna", aveva dichiarato ai microfoni della trasmissione di RaiTre ...Si è conclusa con un ergastolo la tragica vicenda di Angela Stefani, uccisa nel 2019 a Salemi. Il cadavere non venne mai ritrovato ...