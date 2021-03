Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show senza filtri: “Invidio la fidanzata di Francesco Oppini, lei ha…” (Di giovedì 25 marzo 2021) Si riaccendono le luci del Maurizio Costanzo Show. Il sipario ha inaugurato il 39esimo anno di messa in onda del programma, mantenendo saldo il primato di talk Show più longevo della storia della televisione. Puntata dopo puntata, il noto sipario degli studi De Paolis continua a scrivere la storia. Ed ecco che, ancora una volta, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 marzo 2021) Si riaccendono le luci del. Il sipario ha inaugurato il 39esimo anno di messa in onda del programma, mantenendo saldo il primato di talkpiù longevo della storia della televisione. Puntata dopo puntata, il noto sipario degli studi De Paolis continua a scrivere la storia. Ed ecco che, ancora una volta, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Costanzo : L’influencer trionfatore dell’ultima edizione del @GrandeFratello @tommaso_zorzi sarà tra gli ospiti della prima pu… - Costanzo : “L’amore verso un uomo o una donna è uguale?” @tommaso_zorzi e @EvaGrimaldi1 rispondono così… #MaurizioCostanzoShow - MediasetPlay : Pronti per nuovi spoiler? ?? #Isola vi aspetta oggi, in prima serata, su #Canale5 e live su @mediasetplay ??… - raxero_maria : RT @aley_wonderland: 'Parla, la gente purtroppo parla Non sa di che cazzo parla' Tommaso Zorzi #tzvip - sofia54587162 : RT @fuoridallhype_: Tommaso Zorzi mentre fuma: patrimonio dell’umanità. -