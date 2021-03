Tensioni con la Cina: Adidas e Nike crollano in Borsa (Di giovedì 25 marzo 2021) Si chiude con un calo del 5,88% la giornata di Adidas in Borsa. Il titolo si è assestato a 262,70 euro per azione, mentre la capitalizzazione di mercato è pari a 51,14 miliardi di euro. Il risultato di giornata è stato influenzato dall’invito della Cina al boicottaggio di H&M dopo le sanzioni decise lunedì da L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) Si chiude con un calo del 5,88% la giornata diin. Il titolo si è assestato a 262,70 euro per azione, mentre la capitalizzazione di mercato è pari a 51,14 miliardi di euro. Il risultato di giornata è stato influenzato dall’invito dellaal boicottaggio di H&M dopo le sanzioni decise lunedì da L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Tensioni con la Cina: Adidas e Nike crollano in Borsa: Si chiude con un calo del 5,88% la giornat… - agenzia_nova : #MarCineseMeridionale La decisione delle #Filippine dopo che una flottiglia cinese ha circondato la barriera coral… - mimich58 : RT @jame5cook: La cifra stilistica di Madiba si sviluppa con una certa morbidezza, senza creare mai eccessive tensioni. Tutto si svolge in… - markgmm : RT @FedericoRampini: #JoeBiden è rafforzato da #vaccinazioni e manovra per la ripresa economica. Ma viene atteso al varco sulla crisi dei #… - Marilenapas : RT @FedericoRampini: #JoeBiden è rafforzato da #vaccinazioni e manovra per la ripresa economica. Ma viene atteso al varco sulla crisi dei #… -