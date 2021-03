Tamponi di massa per gli studenti, la proposta Miozzo non convince (Di giovedì 25 marzo 2021) La proposta c’è, ma per ora non scalda gli animi. Anzi, solleva dubbi e perplessità. E dal fronte delle Regioni arriva anche un certo scetticismo. Il piano consegnato dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, su consiglio del consulente Agostino Miozzo, al commissario straordinario Francesco Figliuolo è considerato “di difficile realizzazione”. Almeno per il momento, sembra difficile riuscire ad attuarlo alla riapertura delle scuole annunciata - almeno per il ciclo dell’infanzia e della primaria, anche nelle zone rosse - per dopo Pasqua. “Difficile realizzazione” L’ipotesi prevede di sottoporre a test rapido antigenico studenti e docenti che rientrano in aula e di ripetere il test una volta a settimana. Nel caso si individui un positivo, l’intera classe sarà sottoposta al tampone molecolare, più preciso: chi sarà confermato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Lac’è, ma per ora non scalda gli animi. Anzi, solleva dubbi e perplessità. E dal fronte delle Regioni arriva anche un certo scetticismo. Il piano consegnato dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, su consiglio del consulente Agostino, al commissario straordinario Francesco Figliuolo è considerato “di difficile realizzazione”. Almeno per il momento, sembra difficile riuscire ad attuarlo alla riapertura delle scuole annunciata - almeno per il ciclo dell’infanzia e della primaria, anche nelle zone rosse - per dopo Pasqua. “Difficile realizzazione” L’ipotesi prevede di sottoporre a test rapido antigenicoe docenti che rientrano in aula e di ripetere il test una volta a settimana. Nel caso si individui un positivo, l’intera classe sarà sottoposta al tampone molecolare, più preciso: chi sarà confermato ...

Advertising

zazoomblog : Tamponi di massa per gli studenti la proposta Miozzo non convince - #Tamponi #massa #studenti #proposta - MassimoChiaram7 : RT @HuffPostItalia: Tamponi di massa per gli studenti, la proposta Miozzo non convince - HuffPostItalia : Tamponi di massa per gli studenti, la proposta Miozzo non convince - sioavessiprevis : @La_manina__ @matteorenzi I tamponi di massa a cadenza quindicinale o mensile vanno pianificati per tempo e la vari… - RossEleven : @fdragoni @lucabattanta Fare tamponi di massa a bambini della #scuola materna ?!?!?!?!?! Qui qualcuno non sta bene ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi massa Tamponi di massa per gli studenti, la proposta Miozzo non convince Una capacità di molto superiore a quella attuale: tra antigenici e molecolari nel nostro Paese in una settimana si riescono a fare in media due milioni di tamponi. ' E poi come si farebbe con il ...

Covid, in Campania in un anno scoperte 58 varianti e 2.000 sequenze ... l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ha effettuato screening di massa nei territori focolaio ... sono stati stati sequenziati i genomi virali SARS - CoV - 2 di circa 6000 tamponi. Questo rappresenta ...

Massa, da oggi attivo il nuovo drive through Azienda Usl Toscana nord ovest Tamponi di massa per gli studenti, la proposta Miozzo non convince L a proposta c’è, ma per ora non scalda gli animi. Anzi, solleva dubbi e perplessità. E dal fronte delle Regioni arriva anche un certo scetticismo. Il piano consegnato dal ministro dell’Istruzione, Pa ...

Casi Covid a Castelsantangelo, IL SINDACO Mauro Falcucci: «Abbiamo tanti anziani, dobbiamo tutelarli». La situazione nell'entroterra: salgono i positivi a Cingoli. In calo a San Severino, Matelica e Castelraimondo. Unico comune Cov ...

Una capacità di molto superiore a quella attuale: tra antigenici e molecolari nel nostro Paese in una settimana si riescono a fare in media due milioni di. ' E poi come si farebbe con il ...... l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ha effettuato screening dinei territori focolaio ... sono stati stati sequenziati i genomi virali SARS - CoV - 2 di circa 6000. Questo rappresenta ...L a proposta c’è, ma per ora non scalda gli animi. Anzi, solleva dubbi e perplessità. E dal fronte delle Regioni arriva anche un certo scetticismo. Il piano consegnato dal ministro dell’Istruzione, Pa ...IL SINDACO Mauro Falcucci: «Abbiamo tanti anziani, dobbiamo tutelarli». La situazione nell'entroterra: salgono i positivi a Cingoli. In calo a San Severino, Matelica e Castelraimondo. Unico comune Cov ...