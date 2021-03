(Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA - Inizia con una vittoria il cammino dellanelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Nel girone C (quello dell'Italia), la selezione di Petkovic3 - 1 in casa dellae ...

Advertising

sportli26181512 : Svizzera, tris alla Bulgaria. Vince la Danimarca di Eriksen: La selezione di Petkovic, nel girone dell'Italia, vinc… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera tris

Corriere dello Sport.it

ROMA - Inizia con una vittoria il cammino dellanelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Nel girone C (quello dell'Italia), la selezione di Petkovic vince 3 - 1 in casa della Bulgaria e ottiene i primi tre punti nel gruppo. Dopo appena ...Iliev devia nella sua porta sulla conclusione di Shaqiri per ildella! Partita a senso unico, dopo appena quindici minuti di gioco laha già chiuso il match. (agg. Umberto ...A Sofia finisce 3-1 per la formazione di Petkovic, inserita nel girone dell'Italia: decisivi tre gol nei primi 13 minuti ...SOFIA - Una Svizzera spumeggiante è partita ad altissima velocità nel viaggio verso Qatar 2022. Nella prima gara valida per le qualificazioni ai Mondiali dell'anno prossimo, la selezione rossocrociata ...