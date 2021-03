Stefania Orlando | nuova stoccata a lei | “Non c’è nulla da chiarire”

(Di giovedì 25 marzo 2021)dopo il Grande Fratello Vip torna a parlare di lei e del loro rapporto, a detta sua non devono, di chi parlaal Grande Fratello Vip aveva… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - MarioManca : Ho intervistato @stefyorlando e abbiamo parlato di tutto: di #gfvip, di Tommaso, di agenzie immobiliari, di Corrado… - salernovirgini1 : RT @LucaVismara: Nessuno si chiede perché manchi Stefania Orlando? #MaurizioCostanzoShow - roberta61493815 : RT @LucaVismara: Nessuno si chiede perché manchi Stefania Orlando? #MaurizioCostanzoShow - Giadahsospesap1 : RT @LucaVismara: Nessuno si chiede perché manchi Stefania Orlando? #MaurizioCostanzoShow -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Nel frattempo, proprio in merito a Maria Teresa Ruta ancheha detto la sua intervistata da SuperGuidaTV e, essenzialmente, ha tagliato corto: Io con Maria Teresa non devo chiarire ...Nel corso di un'intervista, l'ex concorrente del Grande Fratello Vipha ripercorso l'esperienza vissuta nella Casa più spiata d'Italia e si è confidata in merito al suo rapporto con il marito Simone Gianlorenzi .smentisce la crisi con ...Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip torna a parlare di lei e del loro rapporto, a detta sua non devono chiarire nulla, di chi parla.Nessuna amicizia illimitata fuori dalla casa del Grande Fratello VIP tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta: cosa succede ...