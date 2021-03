Spaccio di cocaina e crack da casa a Frosinone e Cassino (Di giovedì 25 marzo 2021) Spaccio di cocaina e crack da casa con i figli a fare le vedette in bici a Frosinone e Cassino. Coppia di pusher di origine rom è stata arrestata dai carabinieri. La donna percepiva anche il redito di cittadinanza. Spaccio di cocaina e crack anche durante il coprifuoco e gli orari notturni, questo quanto scoperto Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021)didacon i figli a fare le vedette in bici a. Coppia di pusher di origine rom è stata arrestata dai carabinieri. La donna percepiva anche il redito di cittadinanza.dianche durante il coprifuoco e gli orari notturni, questo quanto scoperto

Advertising

_Carabinieri_ : I #Carabinieri di Tivoli disarticolano sodalizio criminale dedito alla detenzione e spaccio di droga nel quadrante… - piazzasalento : Spaccio di cocaina: fermato ad un posto di blocco, 63enne finisce in carcere ?? - reguIusbIackfk : @_shawnmendesfk_ quindi non posso dire che nel parchetto spaccio cocaina??? - BrindisiSette : Spaccio di cocaina, in manette un uomo: via vai di assuntori nella sua abitazione - CasilinaNews : Spaccio di cocaina e crack a Frosinone: coppia usa i figli minorenni come vedette -