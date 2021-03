Sky: rivoluzione in difesa, potrebbero partire anche Meret e Koulibaly (Di giovedì 25 marzo 2021) Sarà un’estate di importanti decisioni per il Napoli, che dovrà fare fronte ad alcune cessioni. Stando a quanto riporta Sky Sport, oltre a Maksimovic e Hysaj che non rinnoveranno e che sono in scadenza, potrebbero partire anche Meret e Koulibaly. Il portiere vorrebbe maggiore spazio, che con Gattuso non ha trovato e bisognerà capire la soluzione migliore anche col nuovo allenatore del Napoli. Il difensore invece potrebbe essere ceduto davanti ad un’offerta importante, anche leggermente più bassa rispetto a quelle ricevute la scorsa estate. Tanti i dubbi, che verranno sciolti soltanto quando sarà ufficializzato l’allenatore per la prossima stagione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) Sarà un’estate di importanti decisioni per il Napoli, che dovrà fare fronte ad alcune cessioni. Stando a quanto riporta Sky Sport, oltre a Maksimovic e Hysaj che non rinnoveranno e che sono in scadenza,. Il portiere vorrebbe maggiore spazio, che con Gattuso non ha trovato e bisognerà capire la soluzione migliorecol nuovo allenatore del Napoli. Il difensore invece potrebbe essere ceduto davanti ad un’offerta importante,leggermente più bassa rispetto a quelle ricevute la scorsa estate. Tanti i dubbi, che verranno sciolti soltanto quando sarà ufficializzato l’allenatore per la prossima stagione. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Sky: rivoluzione in difesa, potrebbero partire anche Meret e Koulibaly Le cessioni si aggiungerebbero ai rinnovi ma… - tuttonapoli : Sky - Possibile rivoluzione in difesa: due azzurri via e due in bilico, ma dipenderà dal nuovo tecnico - ABBItalia : 'Muoversi in modo #sostenibile e #smart: dentro la #rivoluzione #green dei #trasporti': edizione di #Italia40 in on… - MomentiCalcio : #DirittiTv e Champions League, la rivoluzione: ecco come la vedremo in televisione tra #Sky e #Amazon - itsbeetlesful : a questo coso cringe 100 like, invece quando vi dico di andare a fare la rivoluzione a Maranello o di boicottare sk… -