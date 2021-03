Sean Young | Steven Spielberg ha cancellato Megan Fox

(Di giovedì 25 marzo 2021)punta il dito controe i suoi comportamenti dittatoriali, compreso il licenziamento diFox dalla saga di Trasformers.torna a puntare il dito contro gli "uomini tossici" di Hollywood prendendosela stavolta con il regista, colpevole di aver "Fox.ha svelato molti spiacevoli retroscena della sua carriera nella Mecca del Cinema in una lunga intervista al Daily Beast in cui accusadi averFox. Il regista sarebbe, inoltre, colpevole di aver etichettato lei stessa come "difficile" ...

Un fiume in piena, la 61enneha ricordato la pessima esperienza sul set di Wall Street con Oliver Stone che l'ha licenziata e abbandonata alla fermata del bus per aver difeso la collega Daryl Hannah. Dopo aver puntato ...ha rivelato che, durante le riprese di Wall Street, Charlie Sheen le ha attaccato sulla schiena un pezzo di scotch con su scritto "tr ***". Non tutti i ricordi lavorativi sono positivi per ...Sean Young punta il dito contro Steven Spielberg e i suoi comportamenti dittatoriali, compreso il licenziamento di Megan Fox dalla saga di Trasformers. Sean Young torna a puntare il dito contro gli "u ...La star di Blade Runner Sean Young non ha usato mezzi termini per parlare di Steven Spielberg, Ridley Scott e Warren Beatty: 'Sono uomini tossici' ...