San Giorgio, Pedicini: “Giunta Pepe fallimentare, costruiamo alternativa con responsabilità” (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio del Sannio – “Per i primi due anni sono stata dall’altra parte della ‘barricata’ – con la delega agli Eventi, ho raccolto svariate soddisfazioni ma allo stesso tempo ho potuto percepire le difficoltà di una squadra nata per portare il cambiamento ma che sin da subito ha trovato mille difficoltà nel portare a termine le promesse elettorali’. Oggi dopo cinque anni, e soprattutto dopo esser passata dall’altra parte del “guado”, comprendo appieno le ansie, le preoccupazioni e le difficoltà di alcuni componenti dell’attuale maggioranza che nel provare a giustificare i fallimenti amministrativi si destreggiano tra giravolte, piroette verbali e iperboli”. Così Francesca Pedicini, consigliere comunale a San Giorgio del Sannio e vice-coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia . “Se c’è una cosa che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSandel Sannio – “Per i primi due anni sono stata dall’altra parte della ‘barricata’ – con la delega agli Eventi, ho raccolto svariate soddisfazioni ma allo stesso tempo ho potuto percepire le difficoltà di una squadra nata per portare il cambiamento ma che sin da subito ha trovato mille difficoltà nel portare a termine le promesse elettorali’. Oggi dopo cinque anni, e soprattutto dopo esser passata dall’altra parte del “guado”, comprendo appieno le ansie, le preoccupazioni e le difficoltà di alcuni componenti dell’attuale maggioranza che nel provare a giustificare i fallimenti amministrativi si destreggiano tra giravolte, piroette verbali e iperboli”. Così Francesca, consigliere comunale a Sandel Sannio e vice-coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia . “Se c’è una cosa che ...

Advertising

ParoleOstili : ?? | E se #Dante avesse scritto il Manifesto della comunicazione non ostile? Questo sarebbe stato il risultato... pi… - comunevenezia : #Venezia1600 | #25Marzo ?? ??Dalla basilica di San Giorgio Maggiore suonano le campane per celebrare la fondazione d… - olimpia09 : RT @tomasomontanari: Twitter stamani mi ha bloccato l’account perché la foto del mio profilo rappresentava un’efferata violenza. Era il San… - anteprima24 : ** San Giorgio, #Pedicini: 'Giunta #Pepe fallimentare, costruiamo alternativa con responsabilità' **… - Venezia1600 : RT @comunevenezia: #Venezia1600 | #25Marzo ?? ??Dalla basilica di San Giorgio Maggiore suonano le campane per celebrare la fondazione della… -