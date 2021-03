Padre e figlio riducono in fin di vita a botte 29enne per selfie con l'ex (Di giovedì 25 marzo 2021) Andrea Siravo Una spedizione punitiva all'una di notte che è quasi costata la vittima al presunto rivale del figlio del 45enne. La 'colpa' della vendetta in alcune foto scattate dal 29enne con l'ex. Padre e figlio sono stati messi in carcere. È stato pestato a sangue, con calci e pugni alla testa, che gli hanno causato una frattura cranica con un’edema cerebrale per cui è stato necessario un’intervento neuro-chirurgico salva-vita. E la ‘colpa’ di un ragazzo di 29 anni per meritarsi di essere massacrato di botte è stata solo quella di essersi fatto alcuni selfie insieme a una ragazza durante una tranquilla cena tra amici. Foto innocenti che invece non sono piaciute proprio a uno dei due aggressori, un giovane di 20 anni, che con la 23enne al centro degli ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Andrea Siravo Una spedizione punitiva all'una di notte che è quasi costata la vittima al presunto rivale deldel 45enne. La 'colpa' della vendetta in alcune foto scattate dalcon l'ex.sono stati messi in carcere. È stato pestato a sangue, con calci e pugni alla testa, che gli hanno causato una frattura cranica con un’edema cerebrale per cui è stato necessario un’intervento neuro-chirurgico salva-. E la ‘colpa’ di un ragazzo di 29 anni per meritarsi di essere massacrato diè stata solo quella di essersi fatto alcuniinsieme a una ragazza durante una tranquilla cena tra amici. Foto innocenti che invece non sono piaciute proprio a uno dei due aggressori, un giovane di 20 anni, che con la 23enne al centro degli ...

