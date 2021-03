Niente zona gialla fino al 1° maggio. Per il governo si deve proseguire con la stretta (Di giovedì 25 marzo 2021) Ieri era trapelata la prima indiscrezione: nessuna zona gialla dopo Pasqua. Oggi ne trapela un’altra: nessuna zona gialla fino al 1° maggio. Esattamente come fu con Conte, Dpcm dopo Dpcm continua la prigionia degli italiani. L’Italia rimarrà dunque arancione e rossa. La decisione definitiva sarà presa nei prossimi giorni, ma l’orientamento del presidente del Consiglio Mario Draghi è ormai noto. Convocherà la cabina di regia, ma gli scienziati sono contrari al ritorno delle Regioni in fascia gialla. Al momento l’unico spiraglio riguarda le scuole, e non tutti gli ordini e gradi.



