(Di giovedì 25 marzo 2021), 25 mar. (Adnkronos) - Ildi un uomoin unè stato trovato questa mattina all'alba a) da un passante, che ha chiamato subito i, riferendo loro di aver visto una persona ieri sera intorno alle 23.45 nello stesso posto, vicino alaperto, e con una lattina di birra in mano. Ilè al momento è in fase di identificazione da parte dei: era privo di documenti al momento del ritrovamento. Nessun segno di violenza sul corpo. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'evento.

Advertising

TV7Benevento : Milano: a Cormano cadavere incastrato in tombino, intervengono carabinieri... - discoradioIT : Uomo trovato morto dentro un tombino a #Cormano (#Milano) - LuceverdeMilano : #Milano #Traffico - A8 Milano Varese ???? Coda tra Fiera Milano e Bivio A4 > Milano ?? Incidente in A4 altezza Cor… - LuceverdeMilano : ??#Milano #incidente KM 131+000 - A4 Tratto Urbano ? ???? CODE tra Pero e Cormano > Venezia #Luceverde #Lombardia - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Cormano (Km 129,7) e A4 Svincolo Viale M… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Cormano

MilanoToday.it

Il prossimo 21 aprile partirà ail processo per gli ex revisori contabili della Lega, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni . ...da parte di Lombardia Film Commission di un immobile a, ...... 'ogni mattina prendeva il treno e si recava nel suo stu dio di via Brera a. Non ha volu to ... entrambi vicini a questi luoghi, visto che Manzoni aveva una villa a, poco distante da qui. ...Un Tir è rimasto incastrato sotto a un ponte. È successo nel tardo pomeriggio di martedì 23 marzo, dopo le 18, sulla sp 35, la Milano-Meda, all'altezza di Cormano, in direzione Milano. Sul posto dopo ...Gli occhi attenti e il senso civico di un cittadino cormanese sono stati gli strumenti che hanno permesso alla Polizia locale di indentificare un veicolo rubato, con all’interno targhe anch’esse rubat ...