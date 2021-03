Maradona Jr: “Per mio padre divento argentino e farò l’allenatore…” (Di giovedì 25 marzo 2021) Ha deciso di omaggiare suo padre nel modo che ritiene migliore. Diego Armando Maradona Junior diventa argentino e sogna un futuro da allenatore. Tutto in memoria di suo papà, scomparso lo scorso novembre. Intervistato da Il Mattino, il figlio del Pibe de Oro ha raccontato i suoi progetti e le sue emozioni.Maradona: il gesto del figlioParte dalla Nazionalità argentina acquisita: "Un sogno che si avvera. Perché da sempre cullavo il desiderio di poter recuperare questa parte della mia identità", ha detto Maradona Jr. "Sono sempre stato consapevole di essere napoletano al 50% e argentino all’altro 50. Ho radici lì, mio padre era argentino e ho parte della famiglia in quella nazione. Ecco perché desidero completare il mio percorso di identità. Andrò a Roma ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 marzo 2021) Ha deciso di omaggiare suonel modo che ritiene migliore. Diego ArmandoJunior diventae sogna un futuro da allenatore. Tutto in memoria di suo papà, scomparso lo scorso novembre. Intervistato da Il Mattino, il figlio del Pibe de Oro ha raccontato i suoi progetti e le sue emozioni.: il gesto del figlioParte dalla Nazionalità argentina acquisita: "Un sogno che si avvera. Perché da sempre cullavo il desiderio di poter recuperare questa parte della mia identità", ha dettoJr. "Sono sempre stato consapevole di essere napoletano al 50% eall’altro 50. Ho radici lì, mioerae ho parte della famiglia in quella nazione. Ecco perché desidero completare il mio percorso di identità. Andrò a Roma ...

