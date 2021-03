Mafia | dodici arresti a Borgo Vecchio | mani dei clan sul tifo organizzato del Palermo Calcio

Leggi su mediagol

(Di giovedì 25 marzo 2021) Lapalermitana gestiva le controversie fra i gruppi organizzati dellaria del, ma soprattutto imponevano la pace fra le diverse sigle degli ultras rosanero.È uno dei particolari che è emerso dall'inchiesta Resilienza 2, portata a termine questa mattina dai carabinieri del Nucleo investigativo e dal Nucleo informativo dei carabinieri disul mandamento mafioso di Porta Nuova e sulla famiglia mafiosa di. Quindici gli indagati accusati a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, furti, ricettazione ed estorsioni, tutti reati aggravati dal metodo mafioso, e di sfruttamento della prostituzione. Per uno è stato disposto il carcere, peri domiciliari e per ...