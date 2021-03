Lite all’Isola dei Famosi tra Daniela Martani e Gilles Rocca. Lei piange, lui: “Vado via” (Di venerdì 26 marzo 2021) Scontro durissimo all’Isola dei Famosi 2021 tra Daniela Martani e Gilles Rocca: lei lo accusa di essere aggressivo, lui vuole andare via. Scontro di fuoco all’Isola dei Famosi 2021 tra Daniela Martani e Gilles Rocca nel corso della diretta della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Tutto è accaduto durante un collegamento con Ilary Blasi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 26 marzo 2021) Scontro durissimodei2021 tra: lei lo accusa di essere aggressivo, lui vuole andare via. Scontro di fuocodei2021 tranel corso della diretta della quarta puntata dell’Isola dei2021. Tutto è accaduto durante un collegamento con Ilary Blasi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

giadinagrisu : RT @tempoweb: Accuse pesanti all'Isola dei Famosi, la Martani piange e Gilles Rocca minaccia il ritiro #isoladeifamosi #ilaryblasi #iltempo… - tempoweb : Accuse pesanti all'Isola dei Famosi, la Martani piange e Gilles Rocca minaccia il ritiro #isoladeifamosi… - Michelavitale77 : E finalmente una lite all'@IsolaDeiFamosi #tommasozorzi ?? #isola - BlakelyRyder : . la D'Urso cerca di provocare la lite a #Pomeriggio5 come al solito (come Ilary all' #isola e Signorini al #GF)… - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #isola Isola dei Famosi, #ElisaIsoardi: 'Ma perché parli?'. La lite con #BrandoGiorgi diventa un caso -

Ultime Notizie dalla rete : Lite all’Isola “Time of Light”, nuovo album del pianista palermitano Davide Campione | La Voce dell'Isola La Voce dell'Isola