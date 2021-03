Liguria, focolaio in un ospedale, 9 pazienti positivi al Covid (Di giovedì 25 marzo 2021) focolaio all’ospedale di Lavagna, in Liguria, dove 9 pazienti sono stati infettati da un operatore sanitario “no vax” (Getty Images)Dopo quello al Policlinico “San Martino” di Genova, un altro focolaio è scoppiato nell’ospedale di Lavagna, in provincia di Genova: 9 i pazienti positivi al Covid, contagiati da un operatore sanitario “no vax”. A renderlo noto il Governatore della Liguria Giovanni Toti nel suo consueto briefing con la stampa. “Fortunatamente uno è già stato dimesso e nessuno è in pericolo di vita” – ha precisato Toti – Dalle prime indagini interne della Asl un addetto del personale ospedaliero non vaccinato ha portato il virus inconsapevolmente all’interno di un reparto e ha provocato nove ... Leggi su formatonews (Di giovedì 25 marzo 2021)all’di Lavagna, in, dove 9sono stati infettati da un operatore sanitario “no vax” (Getty Images)Dopo quello al Policlinico “San Martino” di Genova, un altroè scoppiato nell’di Lavagna, in provincia di Genova: 9 ial, contagiati da un operatore sanitario “no vax”. A renderlo noto il Governatore dellaGiovanni Toti nel suo consueto briefing con la stampa. “Fortunatamente uno è già stato dimesso e nessuno è in pericolo di vita” – ha precisato Toti – Dalle prime indagini interne della Asl un addetto del personale ospedaliero non vaccinato ha portato il virus inconsapevolmente all’interno di un reparto e ha provocato nove ...

