Italvolt - Tüv Süd fornirà servizi di supporto per realizzare la gigafactory di Scarmagno

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 25 marzo 2021) Laamplia il numero dei partner nel progetto per la costruzione della "" di, alle porte di Ivrea. La startup dell'imprenditore svedese Lars Carlstrom ha firmato una lettera d'intenti con la Tüv Süd - azienda tedesca specializzata in attività di certificazione e ispezioni, già operativa nel campo della mobilità elettrica - per avviare una collaborazione nel campo deidialla realizzazione della fabbrica di batterie. Il progetto. Laha scelto un ex polo industriale della Olivetti perun impianto con una capacità iniziale di 45 GWh e, a regime, di 70 GWh: il progetto prevede investimenti per 4 miliardi di euro e il completamento di una prima fase di lavori nel 2024. Laha già ...