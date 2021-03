Isola dei Famosi 2021, Giovanna Abate parla del suo flirt con Akash Kumar: «Abbiamo un rapporto speciale» (Di giovedì 25 marzo 2021) Questa sera, 25 marzo 2021, i telespettatori potranno assistere alla quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2021, condotta dalla simpaticissima Ilary Blasi. In studio con lei tornano Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, finalmente guarita dal Covid. Stasera ci sarà un’altra eliminazione, durante lo scorso televoto il pubblico da casa ha deciso di mandare a casa Akash Kumar, il quale ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2021 per tornare in Italia. Mentre il modello è in viaggio verso il Bel Paese, non si fa altro che parlare di un flirt tra lui e Giovanna Abate. A quanto pare in queste ultime ore l’ex tronista avrebbe confermato questa loro love ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Questa sera, 25 marzo, i telespettatori potranno assistere alla quarta puntata dell’dei, condotta dalla simpaticissima Ilary Blasi. In studio con lei tornano Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, finalmente guarita dal Covid. Stasera ci sarà un’altra eliminazione, durante lo scorso televoto il pubblico da casa ha deciso di mandare a casa, il quale ha abbandonato l’deiper tornare in Italia. Mentre il modello è in viaggio verso il Bel Paese, non si fa altro chere di untra lui e. A quanto pare in queste ultime ore l’ex tronista avrebbe confermato questa loro love ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Cosa succederà questa sera? Non perdetevi le anticipazioni della quarta puntata???? #Isola ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - elettrasunrise : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di casa #… - zazoomblog : Giorgio Manetti: “Non mi vogliono all’Isola dei Famosi pentito d’aver detto no al GF Vip 5” - #Giorgio #Manetti:… -