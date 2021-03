Incidente a Roma | morto Daniel Guerini | stella della Lazio Primavera

Advertising

repubblica : Roma, incidente sulla Palmiro Togliatti: è morto Daniel Guerini giocava nella Primavera della Lazio - MatteoPedrosi : Tragico incidente stradale avvenuto in serata a Roma: ha perso la vita Daniel #Guerini, 19enne calciatore della Lazio Primavera, ex Torino. - Fprime86 : RT @sportface2016: +++Daniel #Guerini, classe 2002 della #Lazio Primavera, è morto in un incidente a #Roma+++ - Fprime86 : RT @marcoconterio: Drammatico incidente a Roma. Ha perso la vita un ragazzo di diciannove anni, Daniel Guerini della Lazio Primavera. Nato… - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - viale della Serenissima / viale della Venezia Giulia ?? Rallentamenti #Luceverde -

Tragedia nel mondo del calcio. In unautomobilistico in via Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti, ha perso la vita il classe 2002 Daniel Guerini, calciatore Primavera della Lazio ed ex Torino. Il giovane ha ...Tragedia in casa Lazio. Daniel Guerini, calciatore della Primavera, è morto dopo il gravestradale avvenuto intorno alle 20 a, in via Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo scontro, le cui cause sono ancora ...È morto in un'incidente d'auto Daniel Guerini, calciatore della Lazio Primavera di appena 19 anni. Il ragazzo ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto intorno alle 20 di ieri, mercoledì 24 ...