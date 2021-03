Ibra torna e vince, pari Spagna con Morata. 5 - 0 dell'Inghilterra (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA - Inizia con una vittoria il cammino della Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Nel girone C (quello dell'Italia), la selezione di Petkovic vince 3 - 1 in casa della Bulgaria e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA - Inizia con una vittoria il camminoa Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Nel girone C (quello'Italia), la selezione di Petkovic3 - 1 in casaa Bulgaria e ...

