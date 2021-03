Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte confermano la fine del loro matrimonio ma lui ammette che… (Di giovedì 25 marzo 2021) Guendalina Tavassi nelle sue Instagram stories si è lasciata andare ad un lungo sfogo con i suoi follower sulla situazione della fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte. Anche Umberto, sempre nelle storie Instagram, ha risposto ad una domanda sul divorzio. La notizia della separazione, agli inizi di marzo, era stata data direttamente da Guendalina attraverso una diretta Instagram. La Tavassi ha affermato che vuole bene ai suoi fan e che è contenta di far vivere loro dei momenti di spensieratezza. Tuttavia, lei sta passando un momento delicato e non deve tener conto di commenti insensibili. Inoltre, ha aggiunto: Guendalina coppia purtroppo non c’è più, io capisco che vi dispiaccia, dispiace molto ... Leggi su isaechia (Di giovedì 25 marzo 2021)nelle sue Instagram stories si è lasciata andare ad un lungo sfogo con i suoi follower sulla situazione delladel suocon. Anche, sempre nelle storie Instagram, ha risposto ad una domanda sul divorzio. La notizia della separazione, agli inizi di marzo, era stata data direttamente daattraverso una diretta Instagram. Laha affermato che vuole bene ai suoi fan e che è contenta di far viveredei momenti di spensieratezza. Tuttavia, lei sta passando un momento delicato e non deve tener conto di commenti insensibili. Inoltre, ha aggiunto:coppia purtroppo non c’è più, io capisco che vi dispiaccia, dispiace molto ...

zazoomblog : Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte confermano la fine del loro matrimonio ma lui ammette che… - #Guendalina… - ludoevica : Incredibile come Guendalina Tavassi cresca la figlia a suon di: “la pasta ti fa ingrassare, questo non lo mangiare… - Giuh_h : @Iperborea_ se ti servirà ad essere una concorrente del GFVIP 6 insieme a Milena Miconi, Floriana Messina, Guendali… - peppe_p_94 : Non smetterò mai di ripeterlo, l'#isola 9 la migliore edizione del reality mai realizzata. In foto manca il cast de… - ValeriaAgnese : @hotroppiaccount Ma il dramma è che il direttore sappia così perfettamente i fatti di Guendalina Tavassi! E meno male che è il direttore! -