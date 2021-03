Gilles Rocca lascia momentaneamente l’isola, ma è in arrivo un nuovo concorrente (Di giovedì 25 marzo 2021) Il concorrente dell”Isola dei Famosi’ Gilles Rocca è stato chiamato a lasciare momentaneamente il reality show dei naufraghi di Canale 5. Gli altri concorrenti e i telespettatori hanno subito dimostrato la loro apprensione in quanto è emerso, come confermato da Rocca stesso, che il motivo di quella sospensione era di natura medica. Il concorrente dovrà, infatti, effettuare dei controlli di tipo sanitario. Gilles Rocca richiamato dalla produzione Il programma di Ilasy Blasi continua a gonfie vele su Canale 5, ma una situazione avvenuta durante il daytime del 25 marzo ha lasciato concorrenti e spettatori con il fiato sospeso. Il concorrente Gilles Rocca è stato infatti ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 marzo 2021) Ildell”Isola dei Famosi’è stato chiamato areil reality show dei naufraghi di Canale 5. Gli altri concorrenti e i telespettatori hanno subito dimostrato la loro apprensione in quanto è emerso, come confermato dastesso, che il motivo di quella sospensione era di natura medica. Ildovrà, infatti, effettuare dei controlli di tipo sanitario.richiamato dalla produzione Il programma di Ilasy Blasi continua a gonfie vele su Canale 5, ma una situazione avvenuta durante il daytime del 25 marzo hato concorrenti e spettatori con il fiato sospeso. Ilè stato infatti ...

