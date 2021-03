Ghost of Tsushima un vero successo | vendute 6 | 5 milioni di copie dalla sua uscita

(Di giovedì 25 marzo 2021)ofdi Sucker Punch ha raggiunto un nuovo traguardo con oltre 6,5di unitàdal lancio. Ilnon si ferma qui: come riportato da Deadline (e confermato dal PlayStation Blog), Sony Pictures e PlayStation Productions stanno lavorando a un adattamento cinematografico. Sarà diretto da Chad Stahelski regista della serie John Wick.ofè uscito a luglio 2020 per PS4 e ha venduto più di 2,4di unità in soli tre giorni. È diventata l'IP originale first party più venduta della console con oltre cinquedi unitàentro novembre 2020. Insieme agli aggiornamenti al single-player, Sucker Punch ha pubblicato una modalità multiplayer gratuita chiamata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima

Smartworld

arrivata una notizia a sorpresa, Sony ha annunciato che è in sviluppo un adattamento cinematografico diofcon alla regia Chad Stahelski, già al timone di John Wick . La notizia testimonia il nuovo impegno di Sony nello sviluppo di film e serie TV basate sulle sue IP, come The Last of Us ..." Anche molto prima diof, volevo pubblicare giochi di samurai come Kenzan e Ishin in Occidente. Sfortunatamente, dopo Yakuza 0, eravamo molto impegnati nella rimasterizzazione dei ...Ghost of Tsushima di Sucker Punch ha raggiunto un nuovo traguardo con oltre 6,5 milioni di unità vendute dal lancio. Il successo non si ferma qui: come riportato da Deadline (e confermato dal ...Dal momento della sua uscita, a metà 2020, Ghost of Tsushima non ci ha messo molto a diventare uno dei giochi più amati ...