GF Vip 5, Giorgio Manetti dice “no” ad Alfonso Signorini (Di giovedì 25 marzo 2021) Alfonso Signorini aveva contattato anche Giorgio Manetti per la quinta edizione, ormai terminata, del Grande Fratello Vip, ma, come ormai sappiamo, alla fine l’ex storico di Gemma Galgani ed ex cavaliere di Uomini e Donne gli ha detto di no. Il motivo? Semplice, il “gabbiano” avrebbe preferito prendere parte a un altro reality che, attualmente, sta andando in onda, ovvero: L’Isola dei Famosi, ma, stando alle sue dichiarazioni, pare che nessuno lo abbia chiamato. Ma, ecco cos’ha rilasciato recentemente Manetti. Giorgio Manetti e il “no” al GF Vip Il ‘no’ di Giorgio Manetti è stato spinto dal suo desiderio di partecipare a un altro reality show, L’Isola dei Famosi (come dicevamo poco fa). Un “no” di cui si è subito ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 marzo 2021)aveva contattato ancheper la quinta edizione, ormai terminata, del Grande Fratello Vip, ma, come ormai sappiamo, alla fine l’ex storico di Gemma Galgani ed ex cavaliere di Uomini e Donne gli ha detto di no. Il motivo? Semplice, il “gabbiano” avrebbe preferito prendere parte a un altro reality che, attualmente, sta andando in onda, ovvero: L’Isola dei Famosi, ma, stando alle sue dichiarazioni, pare che nessuno lo abbia chiamato. Ma, ecco cos’ha rilasciato recentementee il “no” al GF Vip Il ‘no’ diè stato spinto dal suo desiderio di partecipare a un altro reality show, L’Isola dei Famosi (comevamo poco fa). Un “no” di cui si è subito ...

zazoomblog : Giorgio Manetti: “Non mi vogliono all’Isola dei Famosi pentito d’aver detto no al GF Vip 5” - #Giorgio #Manetti:… - Novella_2000 : Un ex protagonista di Uomini e Donne dice NO al GF Vip e punta L’isola dei Famosi - zazoomblog : Alfonso Signorini incassa il NO di Giorgio Manetti: “Non voglio fare il GF Vip ma L’Isola dei Famosi” - #Alfonso… - StraNotizie : Alfonso Signorini incassa il NO di Giorgio Manetti: “Non voglio fare il GF Vip, ma L’Isola dei Famosi”… - BITCHYFit : Alfonso Signorini incassa il NO di Giorgio Manetti: “Non voglio fare il GF Vip, ma L’Isola dei Famosi”… -