F1, GP del Bahrain: dove vedere la gara in TV e streaming (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Mondiale di Formula 1 torna domenica 28 Marzo con il GP del Bahrain, valido come nuovo appuntamento del calendario 2021 varato dalla FIA dopo la pandemia di coronavirus. Si correrà sul circuito Bahrain International Circuit. A seguire trovate tutte le informazioni su orario della gara e dove vedere il Gran Premio del Bahrain in TV e in streaming con e senza abbonamento Sky. Orari Formula 1 GP del Bahrain 2021 La gara del Gran Premio del Bahrain avrà inizio domenica 28 Marzo alle ore 17:00. dove vedere il GP del Bahrain di Formula 1 in TV Il F1 GP del Bahrain 2021 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 alle ore 17:00 e in chiaro su TV8 alle 19:00 ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Mondiale di Formula 1 torna domenica 28 Marzo con il GP del, valido come nuovo appuntamento del calendario 2021 varato dalla FIA dopo la pandemia di coronavirus. Si correrà sul circuitoInternational Circuit. A seguire trovate tutte le informazioni su orario dellail Gran Premio delin TV e incon e senza abbonamento Sky. Orari Formula 1 GP del2021 Ladel Gran Premio delavrà inizio domenica 28 Marzo alle ore 17:00.il GP deldi Formula 1 in TV Il F1 GP del2021 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 alle ore 17:00 e in chiaro su TV8 alle 19:00 ...

