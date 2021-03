Dantedì oggi su Rai1 | Roberto Benigni in diretta dal Quirinale con la Divina Commedia | a che ora vederlo

(Di giovedì 25 marzo 2021), in occasione del, leggerà un canto dellaindalsu: ecco a che orain TV e in streaming.sarà ospite d'onore dell'evento clou di questo, che sarà trasmessosuindal Salone dei Corazzieri alalla presenza delle più alte cariche dello Stato. A che oraLadal, culmine delle celebrazioni dedicate a Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua morte, sarà trasmessa sualle 19:15, al termine ...

Advertising

UffiziGalleries : Oggi è il #DanteDì! Il #25marzo 1300 si dice che Dante abbia iniziato il suo viaggio nella #DivinaCommedia... Ed ec… - matteosalvinimi : Parole incredibili e insensate. Alla faccia di questo 'giornalista e scrittore', oggi festeggiamo, con orgoglio, il… - Palazzo_Chigi : Oggi è il #Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri istituita dal Consiglio dei Ministri. Sui canali social… - SaverioLozitiel : RT @castelliditalia: Oggi è il #Dantedi, ricorre il 700 #Anniversario della morte di #DanteAlighieri. Il castello di Poppi dei conti Guidi… - IngridAmor5 : RT @UffiziGalleries: Oggi è il #DanteDì! Il #25marzo 1300 si dice che Dante abbia iniziato il suo viaggio nella #DivinaCommedia... Ed ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Dantedì oggi

Un omaggio al sommo poeta nel giorno del 700esimo anniversario della sua scomparsa (25 marzo, ricorre il ''), in cui Sangiorgi canta alcuni versi del celebre testo su Paolo e Francesca. ..."I versi di Dante risuonano,più che mai, per la Puglia come in tutto il Paese. Ilè un omaggio a uno dei pilastri del canone letterario europeo e la Regione Puglia non poteva mancare a ...